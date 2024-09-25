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Göztepe, Süper Lig'de Savunma Performansıyla Dikkat Çekiyor

Göztepe, Süper Lig'de Savunma Performansıyla Dikkat Çekiyor
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Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında, kalesinde sadece 3 gol gören Göztepe, Samsunspor ile birlikte ligde en az gol yiyen takım konumunda. Savunma hattıyla rakiplerini zor durumda bırakan Göztepe, 9 puan toplayarak 6.'lığa yükseldi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk 6 hafta itibarıyla kalesinde sadece 3 gol görerek Samsunspor'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında gösterdiği performansla dikkat çekti. Ligin ilk üç haftasında oynadığı Antalyaspor (0-0), Fenerbahçe (2-2) ve Alanyaspor (1-1) müsabakalarında beraberlik yaşayan İzmir ekibi, daha sonra Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u da 3-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece yenilgisiz bir şekilde 9 puan toplamayı başaran sarı-kırmızılılar, ligde 6. sıraya kadar yükseldi. Hücum performansının yanında savunma performansıyla da öne çıkan Göztepe, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarının dışında kalesinde gol görmedi. Bu müsabakalarda toplam 3 gol yiyen İzmir ekibi, Samsunspor'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Böylece Göztepe, bu alanda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı geride bırakmış oldu.

Göztepe'nin savunma sırrı 3'lü stoper hattı

Stanimir Stoilov yönetiminde 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Göztepe, bu sezon özellikle savunmada gösterdiği performansla ligin en iyi takımları arasında yer alıyor. Bulgar teknik adamın sezon başından bu yana 3'lü stoper hattıyla oynaması rakiplerinin işini bir hayli zorlaştırıyor. Defansın ortasında Heliton, Koray, Taha, Miroshi ve Bokele'yi kullanan Stoilov, kurduğu 3'lü yapıyla rakiplerinin daha az gol atmasını sağlıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Futbol izmir Yaşam Spor

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