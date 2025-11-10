Haberler

Göztepe, Süper Lig'de İkinci Galibiyetini Aldı

Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de üst üste kazandığı maçlarla 5. sıraya yükseldi. Savunma performansı dikkat çeken İzmir ekibi, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de son 2 maçını kazanarak tekrar çıkışa geçti ve puan tablosunda 5. sıraya kadar yükseldi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftalık süreçte yenilgi yüzü görmeden 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu performansıyla ikinci sıraya kadar yükselen sarı-kırmızılıların, 9. ve 10. haftalarda üst üste aldığı 2 mağlubiyet, sarı-kırmızılı ekibi 7. sıraya kadar geriletti ve takım kısa süreli bir düşüş yaşadı. Bu kötü gidişata 2 hafta önce oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasıyla son veren Stanimir Stoilov'un öğrencileri, haftalar sonra yeniden 3 puan sevinci yaşadı.

Çıkışını sürdürmek isteyen İzmir temsilcisi, son olarak hafta sonu deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Rakibini 2-0 mağlup eden Göztepe, üst üste ikinci galibiyetini alarak yeniden ivme kazandı. Bu sonuçla puan tablosunda 5. sıraya yükselen sarı-kırmızılılar, Avrupa potasını takip etmeye devam ediyor.

Son iki maçta kalesini gole kapattı

Göztepe, bu süreçte savunma performansıyla da dikkat çekti. 11. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden İzmir ekibi, 12. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla geçti.

Bu iki karşılaşmada toplam 3 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesini de gole kapatmayı başardı. Böylece Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu sezon oynadıkları 12 maçın 8'inde rakiplerine gol şansı tanımadı.

Hedef 3'te 3 yapmak

Arka arkaya kazandığı maçlarla iki maçın ardından sarı-kırmızılılar, şimdi gözünü bir sonraki sınavına çevirdi. İzmir ekibi, 23 Kasım Pazar günü Kocaelispor'u konuk edecek.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un öğrencileri, taraftarı önünde oynayacakları bu önemli mücadeleyi de kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Göztepe, galibiyet serisini 3 maça çıkararak hem üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek hem de Avrupa potasına bir adım daha yaklaşmak istiyor. - İZMİR

