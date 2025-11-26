Göztepe, Sultanlar Ligi'nde 5. Mağlubiyetini Aldı

SULTANLAR Ligi'nde son olarak evinde Zerenspor'a 3-0 mağlup olan Göztepe, üst üste 5'inci mağlubiyetini alarak düşme hattına geriledi. Geçen sezon 1'inci Lig'de final etabını 2'nci sırada bitirerek 23 yıl sonra Sultanlar Ligi'ne dönen sarı-kırmızılı takım, sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Oynadığı 7 maçta sadece deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, diğer randevularda Nilüfer Belediyespor ve İlbank'a (D) 3-1, Aras Kargo, Türk Hava Yolları ve Zerenspor'a 3-0, Kuzeyboru'ya 3-2 kaybetmekten kurtulamadı. Ligde bu hafta 7'de 7 yapan lider Vakıfbank'a konuk olacak Göztepe, gelecek hafta evinde Beşiktaş'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor