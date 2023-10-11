Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'dan Hakemlere Eleştiri

Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, maçlarda aleyhlerine pek çok şüpheli karar alındığını ve bunları basit hatalar olarak nitelendirmediğini belirtti. Mance, Göztepe'nin adil bir maç yönetimine ihtiyacı olduğunu ve kulübe saygı gösterilmesini istediğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin CEO'su Ivan Mance, yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın aleyhine yapılan hakem kararlarını eleştirdi. Mance, "Koruma değil, sadece Göztepe'ye karşı adil bir tutum ve bize saygı gösterilmesini istiyoruz" dedi.

Yeni sezona kötü bir giriş yapan ve daha sonra ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, puan tablosunda 5. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Kulübün gidişatından memnun olan fakat hakem yönetiminde dolayı rahatsız olan Göztepe Spor Kulübü CEO'su ve Sportif Direktörü Ivan Mance açıklamalarda bulundu. Ivan Mance, "Son oynadığımız maçlardan sonra oldukça olumlu konuşabilirim. Takımımız her hafta genel olarak daha da iyiye gidiyor. Hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle hakemler konusunda yorum yapmaktan kaçınmaya çalışıyorum çünkü onların da futbol alanında çalışanlar olarak, hepimiz gibi hatalar yapabileceklerini kabul etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Hakemler konusunda endişeliyim"

Göztepe'ye saygı gösterilmediğini ve hakemler konusunda endişeli olduğunu dile getiren Mance, "Eleştirilerimizi kazandıktan sonra yapmak istiyorum yoksa kaybetmeye bahane olarak görülebiliyor. İlk 8 maçta aleyhimize olan pek çok şüpheli kararı gördük ki bunları basit hatalar olarak görmüyorum. Türk futboluna ilk yabancı yatırımcı getirmeyi başarmış Göztepe'nin her kulüp gibi adil maç yönetimine ihtiyacı var. Göztepe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum organizasyonlarından biri ve kulüplerine saygı duyulmasını hak eden harika taraftarlara sahip. Taraftarlarımız ülke içinde herhangi bir şeye yardım etmeye ihtiyaç duyulduğunda bunun bedeli ne olursa olsun ilk seferber olanlardan, bu nedenle karşılığında sadece kulübümüze ve taraftarlarımıza saygı duyulmasını istiyoruz. Koruma değil, sadece Göztepe'ye karşı adil bir tutum ve bize saygı gösterilmesini istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR