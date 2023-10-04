Göztepe Spor Kulübü ile İKMYO Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Göztepe Spor Kulübü ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre öğrenciler Göztepe Spor Kulübünde staj imkanı bulabilecek ve olimpik branş tesislerinden yararlanabilecek.

Göztepe Spor Kulübü ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre öğrenciler Göztepe Spor Kulübünde staj imkanı bulabilecek ve olimpik branş tesislerinden yararlanabilecek.

Göztepe Spor Kulübü ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ile Göztepe Spor Kulübü Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz tarafından imzalanan protokole göre öğrenciler Göztepe Spor Kulübünde staj imkanı bulabilecek ve olimpik branş tesislerinden yararlanabilecek. İKMYO personeli çocukları da kulübün sportif imkanlarından faydalanabilecek.

İmza törenine kulüp idarecileri ile Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Damla Güzeldere Aydın, Yüksekokul Sekreter Yardımcısı Burak Akçay, Yüksekokul Spor Yönetimi Programı öğretim elemanları, Kariyer Yönlendirme ve Staj Koordinatörü ile Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü de katılım sağladı. - İZMİR