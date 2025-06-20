Göztepe Sponsor Bulma Yarışında

GEÇEN sene Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi bir bir sezon geçiren, 2025-2026 sezonuna da yine Avrupa kupalarına katılma hedefiyle hazırlanan Göztepe, sponsorların ilgisini yoğun bir şekilde çekti. Özellikle teknoloji, inşaat ve finans firmalarının Göztepe'ye oldukça ilgili olduğu ve yönetimle görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. Sportif, mali ve kurumsal yapısıyla Türkiye'nin en önemli kulüpleri arasında gösterilen Göztepe'nin sezon başlayana kadar ciddi sponsorluk anlaşmaları yapması beklenirken, birçok farklı firmanın da sarı-kırmızılılarla görüşmeler yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor