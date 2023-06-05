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Göztepe, Southampton ile Hazırlık Maçında Karşılaşacak

Göztepe, Southampton ile Hazırlık Maçında Karşılaşacak

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, temmuz ayında İngiliz ekibi Southampton ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Göztepe'nin sahibi olan Rasmus Ankersen'in diğer takımı Southampton ise bu sezon İngiltere Premier Ligi son sırada tamamlayarak küme düştü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, temmuz ayında İngiliz ekibi Southampton ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 7. sırada bitirerek play-off oynama hakkı kazanan Göztepe, play-off'ta Bodrumspor'la eşleşti. İzmir temsilcisi tek maç eleme usulü olan karşılaşmada rakibine 3-1 kaybederek Süper Lig hayallerine veda etti.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını planlarken temmuz ayında da takvimlerin uyuşması halinde Southampton ile hazırlık maçına çıkacak. Göztepe'nin sahibi olan Rasmus Ankersen'in diğer takımı Southampton ise bu sezon İngiltere Premier Ligi son sırada tamamlayarak küme düştü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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