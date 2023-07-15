Üye Girişi
Haberler

Göztepe, Southampton ile hazırlık maçında berabere kaldı

Spor Haberleri

TFF 1. Lig takımlarından Göztepe, İngiltere'nin Championship takımlarından Southampton ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Göztepe, maça iyi başlayarak ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı ancak ikinci yarıda rakibinin golüne engel olamadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İngiltere'nin Championship takımlarından Southampton ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Sezonun ilk hazırlık maçına çıkan Göztepe, rakibi Southampton ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Göztepe, golü de 26. dakikada Yalçın Kayan ile bulup ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakibinin iyi oyununa karşılık veren Göztepe, 64. dakikada Alcaraz'in golüne engel olmadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Göztepe Başkanı ve aynı zamanda Southampton'ın da CEO'su olan Rasmus Ankersen karşılaşmayı tribünden takip ederken, taraftarlar da maça ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Southampton FC England Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title