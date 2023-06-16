Göztepe, Southampton ile hazırlık maçı yapacak

p> Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere ekibi Southampton'la Gürsel Aksel Stadı'nda özel maç yapacak. Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini alan Sport Republic şirketi tarafından yönetilen ve kardeş kulüp olarak ilan edilen Southampton, sarı-kırmızılılarla 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, " Southampton Fc, Göztepe'miz ile hazırlık maçı oynamak için Türkiye'ye geliyor. Göztepe'miz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında evimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda Southampton FC ile hazırlık maçı oynayacak. Sport Republic bünyesinde bulunan Southampton FC ve Göztepe'miz ilk defa bir araya gelecek. Sporun birleştirici gücü ve iki kulübün dostluğunu pekiştirmek adına gerçekleşecek olan hazırlık maçı, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Southampton FC ve taraftarlarını misafir edeceğimiz karşılaşmanın bilet duyurusu daha sonra resmi hesaplarımızdan yapılacak" denildi.