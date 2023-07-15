Göztepe Southampton ile berabere kaldı
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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, İngiltere temsilcisi Southampton ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Göztepe, 26'ncı dakikada Yalçın'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Southampton, 64'üncü dakikada Alcaraz'ın golüyle dengeyi sağladı.
Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'de İngiltere temsilcisi Southampton ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada rakibiyle berabere kaldı: 1-1. Göztepe, 26'ncı dakikada Yalçın'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Southampton, 64'üncü dakikada Alcaraz'ın golüyle dengeyi sağladı.<1'inci dakikada ilk tehlikeli atak Göztepe'den geldi. Savunmadan seken topa Yalçın gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.