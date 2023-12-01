Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, son 5 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu sezon iç saha maçlarına kötü performansla bir giriş yapan Göztepe, Gürsel Aksel'deki ilk iki maçında Sakaryaspor (0-1) ve Çorum FK'ya (1-2) mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Daha sonraki süreçte üst üste 3 maçta da yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, Bandırmaspor'la (1-1) berabere kalırken Adanaspor (1-0) ve Şanlıurfaspor (3-0) maçlarını da kazanmayı başardı. İzmir ekibi, bu çıkışını 11. haftada oynanan Kocaelispor (0-1) maçında da sürdürmek isterken rakibine kaybederek 3 maçlık yenilmezlik serisin sonlandırmış oldu. Bu süreçte teknik direktör Radomir Kokovic ile yollarını ayıran Göztepe, daha sonraki ilk iç saha maçına yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov yönetiminde çıktı ve Tuzlaspor'u (2-0) mağlup etmeyi başardı. Böylece sarı-kırmızılılar, oynadığı son 5 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Öte yandan Göztepe, 3 Aralık Pazar günü Gürsel Aksel'de oynayacağı Giresunspor maçını hatasız geçerek evindeki üst üste ikinci galibiyetini elde etmek istiyor. - İZMİR