Göztepe Son 3 Maçta Yükselişe Geçti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, oynadığı son 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı ve 9. sıraya kadar yükseldi.

Yeni sezona kötü bir giriş yaparak ligde oynadığı ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Göztepe, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Daha sonra teknik direktör Radomir Kokovic yönetiminde yoğun bir çalışma programını devreye sokan sarı-kırmızılı teknik heyet, bu kez de ligde çıktığı son 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan elde etti ve 9. sıraya kadar yükseldi. Özellikle dış sahada oynadığı mücadelelerde henüz yenilgi yüzü görmeyen Göztepe'nin aynı performansı iç sahadaki maçlarda da göstermek için yoğun çaba harcadığı kaydedilirken, Teknik Direktör Radomir Kokovic ve yardımcılarının Gürsel Aksel'deki kötü gidişatı sonlandırmak için bu hafta oynanacak Adanaspor maçını hedef olarak belirlediği öğrenildi.

Öte yandan Göztepe, Adanaspor'u mağlup etmesi durumunda bu sezon ilk kez play-off hattına girme şansını elde edecek. - İZMİR