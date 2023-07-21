Göztepe, Somaspor'u 2-0 mağlup etti

Göztepe, TFF 2'nci Lig ekibi Somaspor'u 2-0 yenerek hazırlık maçında galip geldi. Yeni transferlerin de gol attığı maçta Göztepe'nin performansı teknik ekibi memnun etti. İkinci etap çalışmaları için takım İtalya'ya hareket edecek.

1'inci Ligi'nde yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe oynadığı ikinci hazırlık maçında TFF 2'nci Lig ekibi Somaspor'u 2-0 yendi. İlk olarak İngiliz temsilcisi Southampton'la karşı karşıya gelip rakibiyle 1-1 berabere kalan Göztepe, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Somaspor'u yeni transferi stoper Taha ve Ngalina'nın golleriyle mağlup etti.

Sahaya Arda - Uğur Kaan, Lukas Erhan, Taha, Erkam, Yunus Emre, Furkan, Dennis, Tuğbey, Diallo, Kvasina ilk 11'iyle çıkan sarı-kırmızılılarda teknik ekibin oyuncuların gösterdiği performanstan memnum olduğu ifade edildi. İlk etabı bu maçla tamamlayan Göztepe'nin ikinci etap çalışmaları ise İtalya'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar yarın sabah İtalya'ya hareket edecek ve 2 Ağustos'a kadar burada çalışacak. Göztepe'nin İtalya kampında en az 4 hazırlık maçı yapacağı bildirildi.