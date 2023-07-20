Göztepe, Somaspor'u 2-0 mağlup etti
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Trendyol 1. Lig takımlarından Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig temsilcisi Somaspor'u 2-0 yenerek galibiyetle ayrıldı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarıda attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 2. Lig temsilcisi Somaspor'u 2-0 yendi.
Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe 32. dakikada Taha Altıkardeş'in attığı golle 1-0 üstün tamamladı. İkinci devrede 71. dakikada Michee Ngalina ile farkı 2'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor