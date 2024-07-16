Göztepe, Slovenya kampında Fehervar FC ile karşılaşacak

Göztepe, Slovenya kampının ikinci maçında yarın Macaristan takımı Fehervar FC ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürmeye devam ediyor. Antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarına da çıkan Göztepe, yarın Macaristan takımı Fehervar FC ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın TSİ 11.30'da başlaması bekleniyor. - İZMİR