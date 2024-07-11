Göztepe Slovenya kampında çift antrenman yaptı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya kampının ilk gününde çift antrenman yaptı. İzmir ekibinden yapılan açıklamaya göre dün Slovenya'nın Bled kentine giden sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Stanimir Stoliov yönetiminde sabah pas ve gol çalışması yaptı. Göztepeli oyuncular, akşam idmanında ise dar alanda ve 9'a 9 oyunla günü tamamladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya kampının ilk gününde çift antrenman yaptı.
İzmir ekibinden yapılan açıklamaya göre dün Slovenya'nın Bled kentine giden sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Stanimir Stoliov yönetiminde sabah pas ve gol çalışması yaptı.
Göztepeli oyuncular, akşam idmanında ise dar alanda ve 9'a 9 oyunla günü tamamladı.