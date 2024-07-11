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Göztepe Slovenya kampında çift antrenman yaptı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya kampının ilk gününde çift antrenman yaptı. İzmir ekibinden yapılan açıklamaya göre dün Slovenya'nın Bled kentine giden sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Stanimir Stoliov yönetiminde sabah pas ve gol çalışması yaptı. Göztepeli oyuncular, akşam idmanında ise dar alanda ve 9'a 9 oyunla günü tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya kampının ilk gününde çift antrenman yaptı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamaya göre dün Slovenya'nın Bled kentine giden sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Stanimir Stoliov yönetiminde sabah pas ve gol çalışması yaptı.

Göztepeli oyuncular, akşam idmanında ise dar alanda ve 9'a 9 oyunla günü tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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