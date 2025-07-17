Göztepe, Slovenya'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Slovenya'nın Bled kasabasında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar ısınma hareketleri, pas ve şut çalışmalarının ardından taktiksel oyunla sona eriyor.

Göztepe, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'nın Bled kasabasında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp pas ve şut çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, günü taktiksel oyunla tamamladı.

Göztepe, hazırlıklarını 20 Temmuz Pazar gününe kadar Slovenya'da sürdürecek.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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