Göztepe, Slavia Sofya'dan Isaac Solet'i transfer etti

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya'dan orta saha oyuncusu Isaac Solet ile anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2001 doğumlu orta saha oyuncusu Isaac Solet ve kulübü Slavia Sofya ile oyuncunun satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadesine yer verildi.