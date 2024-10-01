Göztepe, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'de 5 Ekim Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Antrenmanlarda çabukluk çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yapıldı.
Trendyol Süper Lig'de 5 Ekim Cumartesi günü Net Global Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda çabukluk çalışmasının ardından dar alanda oyun oynandı.
Akşam idmanının ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.