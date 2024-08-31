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Göztepe-Sipay Bodrum FK Maçında Taraftarlar Takımlarına Destek Verdi

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ev sahibi ekibin taraftarlarının alınan ceza nedeniyle izleyemediği Göztepe-Sipay Bodrum FK maçında sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarına stat dışından destek verdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ev sahibi ekibin taraftarlarının alınan ceza nedeniyle izleyemediği Göztepe-Sipay Bodrum FK maçında sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarına stat dışından destek verdi.

Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç tarafsız sahada oynama cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 müsabaka seyircisiz oynama cezasına çevrilen Göztepe, cezasını Sipay Bodrum FK maçında çekti.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakadan önce takımlarını meşalelerle karşılayan Göztepeli taraftarlar, sarı-kırmızılı ekibe destek verdi. Taraftarlar "Senin adının geçtiği her yer bizim mabedimizdir." yazılı pankart açtı.

Göztepeli taraftarlar maçtan önce tribünlerde seslendirdikleri "Med Cezir" şarkısını stat dışındaki taraftar meydanında söyledi. Taraftarların sesi hoparlörlerle stat içine aktarıldı.

Bu sırada bir taraftar da kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı.

Kadrolar

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor 11'inde 4 değişikliğe gitti. Bulgar teknik adam, sakatlığı bulunan Lasse Nielsen'in yanı sıra Novatus Miroshi, Koray Günter ve Kubilay Kanatsızkuş'un yerine Nazım Sangare, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele ve Juan Santos da Sliva'ya şans verdi.

Ligdeki ilk galibiyeti geçen hafta Tümosan Konyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir ise geçen hafta sahaya sürdüğü kadroyu bozmadı.

Takımlat sahaya, Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir" sözünün yer aldığı taşıyan pankartla çıktı.

Müsabakayı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da takip etti.

Kaynak: AA / Spor

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