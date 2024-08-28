Göztepe, Sipay Bodrum FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

İdmanın ikinci bölümde 19 yaş altı takımı ile maç yapıldı.