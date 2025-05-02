Göztepe, Sherridan Atkinson ile Anlaştı
Sultanlar Ligi'nin yeni temsilcisi Göztepe, ABD'li pasör çaprazı Sherridan Atkinson ile bir sezonluk sözleşme imzaladı. Atkinson daha önce birçok kulüpte forma giydi.
SULTANLAR Ligi'nin yeni temsilcisi Papara Göztepe dış transferde ABD'li pasör çaprazı Sherridan Atkinson ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1996 doğumlu Sherridan Atkinson ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak ülkesinde Grand Rapids Rise forması giyen Sherridan; GS Panionios, Panathinaikos, Nilüfer Belediyespor ve Galatasaray takımlarında forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Sherridan" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor