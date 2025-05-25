Göztepe Sezona Hüzünlü Veda Etti: Galatasaray'a 2-0 Yenildi

Göztepe Sezona Hüzünlü Veda Etti: Galatasaray'a 2-0 Yenildi
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Süper Lig'de Göztepe, evindeki son maçında Galatasaray'a 2-0 yenilerek taraftarına buruk bir veda yaptı. Takımın başarılı forveti Romulo'nun ayrılık sinyalleri vermesi ve kaleci Lis'e tepki gösterilmesi sezonun olumsuz yanlarını öne çıkardı.

SÜPER Lig'de sezona Avrupa hedefiyle başlayan Göztepe, 2024-2025'in son iç saha maçında taraftarına buruk veda etti. Geçen hafta şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ı Gürsel Aksel Stadı'nda konuk eden Göztepe, rakibine 2-0 yenilerek stadı tıklım tıklım dolduran taraftarına galibiyet armağan edemedi. Bu sezon evinde çok başarılı sonuçlara imza atan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda toplam 18 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 10'unu kazanan İzmir ekibi 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. İlk olarak Alanyaspor'a evinde 1-0 kaybeden Göztepe, Galatasaray'a da mağlup olmaktan kurtulamadı. 35 maçta 47 puan toplayan Göztepe, son hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Stanimir Stoilov ise iki takım arasında bireysel kalite farkı olduğunu söyledi. İyi bir maç oynandığını ifade eden Bulgar teknik adam, "Öncelikle iki takım adına da iyi bir maçtı. Ama biz golleri yedik rakipse bu golleri kurtardı. Bireysel kalite farkından bahsedebiliriz. Ama hırs anlamında iyiydik. Bu skor bize bir realiteyi de gösteriyor. Gelecek sezonla ilgili daha güçlü hazırlık yapmalıyız. Sakatlıklar sezon içerisinde bizim ritmimizi bozdu, geriye attı. Galatasaray, fırsat buluyor ve golü buluyor. Bu, Galatasaray'ın kalitesini gösteriyor. Biz fırsatlardan yararlanamadık. Analizlerimizi yapacağız. Seneye en güçlü şekilde başlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ROMULO'DAN AYRILIK SİNYALİ

Göztepe'de bu sezon attığı gollerle yıldızlaşan Brezilyalı forvet Romulo'nun maçtan önce yaptığı paylaşım, 'kulübe veda ediyor' yorumlarına neden oldu. Birçok Avrupa takımının peşinde olduğu Sambacı, sosyal medya hesabından, "Bu bir maçtan daha fazlası. Bu sezon evimizdeki son buluşmamız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman destek olan ve fark yaratan tribün, sizler bu kulübün ruhusunuz" ifadelerini kullandı. Yönetimin en az 15 milyon Euro gelir elde etmeyi amaçladığı Romulo için Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma ile Fransa'dan Monaco devreye girmişti.

KALECİ LIS'E TEPKİ VAR

Göztepeli taraftarlar Galatasaray mağlubiyetinin ardından özellikle hatalı çıkışları ile yürekleri ağızlara getiren Polonyalı kaleci Mateusz Lis'e tepki gösterdi. Lis'in özellikle sezonun ikinci yarısında çok düşüş yaşadığı görüşünde birleşen futbolseverler, yönetimin kaleci transferi konusunda adımlar atması gerektiğini de paylaştı. Bazı Göztepeli futbolseverler de tribünlerden maç bitmeden ayrılan taraftarları eleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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