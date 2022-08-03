Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti.
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Sarı-kırımızılı ekip yarın saat 18.00'de Adnan Süvari Tesisleri'nde TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'la hazırlık karşılaşması yapacak.
AA / Ali Korkmaz - Spor