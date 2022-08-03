Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı. Sarı-kırımızılı ekip yarın saat 18.00'de Adnan Süvari Tesisleri'nde TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'la hazırlık karşılaşması yapacak. Spor AA / Ali Korkmaz Altay Spor Haberler

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