Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde şut çalışması gerçekleştirdi. Göztepe, yarın seyircisiz oynanacak hazırlık müsabakasında Altaş Denizlispor ile Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Spor AA / Ali Korkmaz Altay Spor Haberler

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