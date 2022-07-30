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Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde şut çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe, yarın seyircisiz oynanacak hazırlık müsabakasında Altaş Denizlispor ile Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Altay Spor Haberler

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