Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını yaptığı iki antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını yaptığı iki antrenmanla sürdürdü.
Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör Turgay Altay yönetimindeki sabah antrenmanının ilk bölümünde ısınmanın ardından çabukluk çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktiksel oyun gerçekleştirdi.
Akşam salonda gerçekleştirilen antrenmanda ise kuvvet ve core çalışmaları yapıldı.
AA / Ali Korkmaz - Spor