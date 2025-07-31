Göztepe Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Futbolcular, pas oyunları ve savunma hücum varyasyonları üzerinde çalıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas, top kapma dar alanda oyun, savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.

Göztepe, sezon hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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