Göztepe Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Sabah kuvvet çalışmaları ve taktik varyasyonların yapıldığı idman, akşam pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar, sabah idmanında kuvvet ve core uygulamalarının ardından savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.
Akşam antrenmanına pas ve top kapma çalışmasıyla başlayan Göztepe, günü taktiksel oyunla tamamladı.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Spor