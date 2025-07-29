Göztepe Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar, sabah idmanında kuvvet ve core uygulamalarının ardından savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.

Akşam antrenmanına pas ve top kapma çalışmasıyla başlayan Göztepe, günü taktiksel oyunla tamamladı.