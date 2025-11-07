Göztepe seri peşinde

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni tek golle yenerek iki maçlık mağlubiyet serisine son veren Göztepe yarın İstanbul'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. İzmir ekibi Göz-Göz'de Godoi ve Furkan'ın sakatlıkları bulunurken, Bokele'nin ise kart cezası sona erdi.

Bu sezon deplasmandaki ilk 2 maçını kazanmasına rağmen son 4 dış saha sınavında galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı ekip hem seri yakalamaya hem de gurbette 3 puan özlemine son vermeye çalışacak. İzmir temsilcisi kazanırsa milli maçlar için sezona verilecek 1 haftalık araya da moralli girecek. Göztepe ligde 12'nci haftaya 19 puanla beşinci sırada başladı. Kasımpaşa ise 10 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.