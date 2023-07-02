Üye Girişi
Haberler
Göztepe, Senegalli genç futbolcuyla sözleşme imzaladı

Göztepe, Senegalli genç futbolcuyla sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken Senegalli sol kanat oyuncusu Ibrahima Sory Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcunun performansı, kulübün dikkatini çekmiş ve kadroya dahil edilmiştir. Göztepe, yeni sezon öncesi antrenmanlara başlayacak ve hazırlık maçlarını İtalya'da oynayacak.

p> Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, listesindeki Senegalli 20 yaşındaki sol kanat Ibrahima Sory Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'de kulübün hakim ortağı Sport Republic'in düzenlediği özel turnuvada Senegal 1'inci Ligi ekiplerinden Diambers formasıyla 4 gol, 2 asistle oynayıp kurmayların dikkatini çeken genç futbolcunun kadroya katıldığı öğrenildi. Daha önce defans hattına takviye yapan Göz-Göz, Ali Dere, Tarkan Serbest ve Ogün Bayrak'la resmi sözleşme imzalamıştı.Yeni sezon öncesi antrenmanların startını bugün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde verecek Göztepe, 21 Temmuz'a kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek. İlk özel maçında 15 Temmuz'da Sport Republic'in yönettiği İngiltere'den kardeş kulübü Southampton'ı Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, 22 Temmuz'da 10 günlük kamp için İtalya'nın Ronzone kentine hareket edecek. Yeni sezon kampını 22 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında İtalya'nın Trentino-Alto Adige bölgesindeki Ronzone ve Fondo kentleri arasında gerçekleştirecek Göztepe diğer hazırlık maçlarını burada oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Senegal İtalya Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title