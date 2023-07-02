Göztepe, Senegalli genç futbolcuyla sözleşme imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken Senegalli sol kanat oyuncusu Ibrahima Sory Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcunun performansı, kulübün dikkatini çekmiş ve kadroya dahil edilmiştir. Göztepe, yeni sezon öncesi antrenmanlara başlayacak ve hazırlık maçlarını İtalya'da oynayacak.

Göztepe'de kulübün hakim ortağı Sport Republic'in düzenlediği özel turnuvada Senegal 1'inci Ligi ekiplerinden Diambers formasıyla 4 gol, 2 asistle oynayıp kurmayların dikkatini çeken genç futbolcunun kadroya katıldığı öğrenildi. Daha önce defans hattına takviye yapan Göz-Göz, Ali Dere, Tarkan Serbest ve Ogün Bayrak'la resmi sözleşme imzalamıştı.Yeni sezon öncesi antrenmanların startını bugün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde verecek Göztepe, 21 Temmuz'a kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek. İlk özel maçında 15 Temmuz'da Sport Republic'in yönettiği İngiltere'den kardeş kulübü Southampton'ı Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, 22 Temmuz'da 10 günlük kamp için İtalya'nın Ronzone kentine hareket edecek. Yeni sezon kampını 22 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında İtalya'nın Trentino-Alto Adige bölgesindeki Ronzone ve Fondo kentleri arasında gerçekleştirecek Göztepe diğer hazırlık maçlarını burada oynayacak.