Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı
Savcı, çobanın sözlerini duyunca üzerine yürüdü
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu

Göztepe Savunması Süper Lig'de Öne Çıkıyor

Göztepe Savunması Süper Lig'de Öne Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin savunma oyuncuları, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 12 gole doğrudan katkı sağlayarak dikkat çekici bir performans sergiledi. İzmir ekibi, 16 maçta 28 puan toplayarak Avrupa potasında 4. sırada yer aldı.

Göztepe'nin savunma oyuncuları Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 12 gole doğrudan katkı vererek önemli bir performansa imza attı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarısında 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 28 puan toplayan İzmir ekibi, devre arasına Avrupa potasında 4. sırada girdi. Göztepe, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra 31 golle ligin en fazla skor üreten atan takımı konumunda bulunurken, bu gollerin bir bölümünü de savunma oyuncuları kaydetti. Taha Altıkardeş ile Novatus Miroshi 2'şer gol atarak en golcü savunma oyuncuları olurken; Djalma Silva, Heliton, Malcom Bokele ve Koray Günter ise 1'er gol kaydetti. Toplam 8 golde imzası bulunan savunmacılardan Taha, Djalma Silva ve Nazım Sangare ise 1'er asistlik katkı verdi.

Kubilay Kanatsızkuş, çalışmalara başladı

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle devreyi kapatan Kubilay Kanatsızkuş'un çalışmalarına bireysel olarak başladığı belirtildi. Eylül ayında ameliyat olan 27 yaşındaki golcünün bireysel antrenörü eşliğinde ligin ikinci devresine yetişmek için yoğun bir çaba sarf ettiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekipte, Romulo Cardoso, Juan Silva ve Fofana'nın yanı sıra dördüncü forvet oyuncusu olan Kubilay, devre arasında hücum bölgesine yapılacak takviye ile birlikte forma savaşına kendine hazırlamak istiyor.

Juan iyileşti

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva'nın sakatlığını atlattığı öğrenildi. Hatayspor karşılaşmasında sağ arka adalesini tutan Juan, yaşadığı sakatlık nedeniyle tedbir amaçlı Çaykur Rizespor maçında riske edilmedi. Sağlık ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kısa sürede iyileşen 22 yaşındaki golcünün oynamaya hazır olduğu belirtilirken, lig arasında Juan'ın fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Genç oyuncunun ikinci devrenin ilk maçında Galatasaray'a karşı sahada olması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
img

İşverenler yeni talebini duyurdu
img

Kamuda çift maaş dönemi son buluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
Rozeti takan Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
Fenerbahçe'den ağlayarak giden futbolcu şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Fenerbahçe'den ağlayarak gitmişti! Şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor

Son Dakika Haberleri

Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Narin Güran davasında son durum nedir? 26 Aralık duruşmada neler oluyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.