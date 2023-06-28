Göztepe, savunma oyuncusu Ali Dere'yi transfer etti
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, en son Altınordu'da forma giyen savunma oyuncusu Ali Dere'yi transfer etti. Ali Dere ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, en son Altınordu'da forma giyen savunma oyuncusu Ali Dere'yi transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Ali Dere ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbola Konyaspor'da başlayan 30 yaşındaki Ali Dere, daha önce Fethiyespor, Boluspor, 1922 Konyaspor, İstanbulspor ve Altınordu'da mücadele etti.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor