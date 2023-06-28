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Göztepe, savunma oyuncusu Ali Dere'yi transfer etti

Göztepe, savunma oyuncusu Ali Dere'yi transfer etti

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, en son Altınordu'da forma giyen savunma oyuncusu Ali Dere'yi transfer etti. Ali Dere ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, en son Altınordu'da forma giyen savunma oyuncusu Ali Dere'yi transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Ali Dere ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Konyaspor'da başlayan 30 yaşındaki Ali Dere, daha önce Fethiyespor, Boluspor, 1922 Konyaspor, İstanbulspor ve Altınordu'da mücadele etti.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Altınordu Ali Dere Spor Spor Haberler

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