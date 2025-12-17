Göztepe, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor