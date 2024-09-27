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Göztepe, Samsunspor Deplasmanında Galibiyet Arıyor

Göztepe, Samsunspor Deplasmanında Galibiyet Arıyor
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Süper Lig'de namağlup olan Göztepe, 7. hafta maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, zorlu bir maç olacağını belirtti. Göztepe, galibiyet alması durumunda ligde ilk 5 sıraya girecek.

İZMİR,

SÜPER Lig'de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 9 puanla namağlup 6'ncı basamakta yer alan Göztepe, yarın 7'nci hafta karşılaşmasında Samsunspor deplasmanına çıkacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saak 16.00'da başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen görev yapacak. Konuk Göztepe'de sakatlıkları süren savunma oyuncuları Miroshi, Koray ve Nielsen maçta forma giyemeyecek. Göztepe'nin Chelsea'den kadrosuna dahil ettiği Fildişi Sahilli golcü Datro Fofana ise müsabakaya yedek başlayacak.

Göztepe, sıralamada 12 puanla 4'üncü sıradaki Samsunspor'u yenmesi halinde 7'nci haftayı ilk 5 sıra içinde tamamlayacak. Teknik Direktör Stanimir Stoilov çok zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Biz her karşılaşmayı kazanmak için oynuyoruz. Samsunspor iyi bir takım. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp istediğimiz skoru alacağız" dedi. Göztepe ile Samsunspor son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de karşılaştı. O oynanan 2 maç da golsüz eşitlikle sonuçlandı. İki takımın son resmi maçında ise Göztepe, 2022-2023 sezonunda 1'inci Lig'de Samsunspor'u 1-0 yenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Samsun Futbol Spor

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