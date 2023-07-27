Göztepe, Samsunspor'dan Celil Yüksel'i kiraladı

Göztepe, Samsunspor'dan orta saha oyuncusu Celil Yüksel'le her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralaması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Transferde daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars'dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş ve Konyaspor'dan da Mame Diouf'u kadrosuna katan İzmir temsilcisi, orta saha mevkiine bir takviye daha yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon 1. Lig'de Samsunspor'la şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Celil Yüksel ile her konuda anlaşmaya vardı. Bir pürüz çıkmaması durumunda 25 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak Göztepe'ye katılması bekleniyor.

Öte yandan Celil Yüksel, geçtiğimiz sezon Samsunspor formasıyla toplam 32 maça çıkma başarısı gösterdi. - İZMİR