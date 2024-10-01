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Göztepe, Samsunspor'a Mağlup Olarak Yenilgi Serisini Sonlandırdı

Göztepe, Samsunspor'a Mağlup Olarak Yenilgi Serisini Sonlandırdı
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a yenilerek 5 ay 25 günlük kaybetmeme serisini sonlandırdı. İzmir ekibi, sezon boyunca sahada gösterdiği performansla dikkat çekerken, teknik direktör Stanimir Stoilov'un savunma hattında değişiklikler yapmayı planladığı öğrenildi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a mağlup olarak 5 ay 25 günlük aradan sonra yenilgi yaşadı.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Göztepe'nin, uzun süredir devam eden kaybetmeme serisi Samsunspor karşısında sonlandı. Lige iddialı bir başlangıç yaparak ilk 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile golsüz, Fenerbahçe'yle 2-2 ve Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

İzmir ekibi, daha sonra Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u da 3-0 mağlup etmeyi başardı. 7. haftaya kadar mağlubiyet almadan ilerleyen Göztepe, bu hafta Samsunspor'a mağlup olarak hem sezonun ilk yenilgisini aldı hem de 5 ay 25 günlük aradan sonra kayıp yaşamış oldu.

İzmir ekibi, bir önceki mağlubiyetini ise 1. Lig'de oynadığı dönem yine bir deplasmanda Kocaelispor maçında almıştı.

Öte yandan Samsunspor müsabakasında alınan kötü sonuçtan sonra Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un savunma hattında değişikliğe gideceği ifade edildi. Sakatlıkları bulunan Koray, Nielsen ve Miroshi'nin yokluğunda savunma üçlüsünü 2 haftadır Taha, Heliton ve Bokele'den oluşturan Bulgar çalıştırıcının beklerde rotasyon yapacağı öğrenildi.

Miroshi'nin hazır olması durumda Bokele'nin yerine ilk 11'e girmesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor izmir

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