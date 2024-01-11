Göztepe, Sakaryaspor deplasmanında galibiyet arıyor

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın Sakaryaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Trendyol 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka öncesinde Göztepe, 32 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Sakaryaspor ise averajla dördüncü basamakta bulunuyor.

Karşılaşmada Sakaryasporlu taraftarlar alınan ceza nedeniyle tribündeki yerlerini alamayacak. Göztepeli taraftarlar ise maçı kendilerine ayrılan bölümde izleyebilecek.

Göztepe, sezonun ilk yarısında Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan maçta yeşil-siyahlılara 1-0 yenilmişti.

Palmer yok, yeni transferler kadroda

Göztepe'de sakatlığı devam eden İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer, Sakaryaspor maçının kadrosunda yer almıyor. İzmir ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İsveçli orta saha Lundqvist ve Brezilyalı stoper Heliton ise teknik direktör Stanimir Stoilov'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir resmi maçta giyme şansını yakalayacak. - İZMİR