Göztepe, Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Göztepe, Spor Toto Akhisar Stadı'nda ağırladığı Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Erdi'nin ters vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından kornere çıktı.

8. dakikada Göztepe'de kaleci Lis'in uzun pasında rakip ceza sahası içerisinde seken topu iyi takip eden Mamah'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, Cihan topa son anda müdahale ederek kornere çeldi.

20. dakikada Sakaryaspor'da Ali Ülgen'in rakip ceza yayının yaklaşık 3 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Lis güçlükle kornere çeldi.

22. dakikada Göztepe atağında Mamah'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Cihan, sol kale direği dibinden topu kornere çeldi.

37. dakikada Tijanic'in sol kanattan kullandığı korner atışında altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Atınç'ın kafa vuruşunda kaleci Cihan, çizgi üzerinde iki hamlede topu kontrol etti.

45+2. dakikada Ogün'ün sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak, tehlike bölgesinden uzaklaştı.

49. dakikada hızlı gelişen Sakaryaspor atağında Ali Ülgen'in pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Ndlovu'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Lis'in sağından ağlarla buluştu 0-1

84. dakikada Göztepe savunmasının hatasında topu önüne alan Kasango ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Lis'i geçemedi.

90+9. dakikada Göztepe atağında Ngalina'nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Cihan, direk dibinde son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.

90+10. dakikada Rashad Muhammed, ikili mücadelede rakibine yaptığı sert hareket sonrası hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırılarak, oyun dışına gönderildi.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Oğuz Terzi, Erkan Akbulut

Göztepe: Lis, Ali Dere, Tarkan, Atınç, Taha (Celil dk. 70), Ogün (Uğur Kaan dk. 89), Palmer (Traore dk. 70), Tijanic (Ngalina dk. 70), Yalçın, Diouf, Mamah (Kvasina dk. 84)

Yedekler: Arda, Erhan, Kubilay, Yunus Emre, Ümit

Teknik Direktör: Radomir Kokovic

Sakaryaspor: Cihan, Ali Ülgen, Rotman, Erdi, Bülent, Nalepa, Mikail, Del Valle (Muhammed Akarslan dk. 85), Hakan (Çağlayan dk. 85), Burak (Rashad Muhammed dk. 70), Ndlovu (Kasango dk.76)

Yedekler: İbrahim, Bülent Cevahir, Oğuz, Ediz, Umut, Talha

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gol: Ndlovu (dk. 39) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Rashad Muhammed (dk. 90+10) (Sakaryaspor)

Sarı kart: Del Valle (Sakaryaspor) - MANİSA