Göztepe sahaya indi Göztepe, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Göztepe, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Turgay Altay, takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, yeni sezonunun hazırlıklarına başladı. Bugün göreve getirilen Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesislerinde bir antrenman gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, ilk bölümde ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Daha sonra dar alandan oyun çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı tamamladı. 8 Temmuz Cuma gününe kadar İzmir'de hazırlıklarını sürdürecek olan Göztepe, yarın çift antrenman yaparak çalışmalarına devam edecek. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor İzmir Altay Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Göztepe sahaya indi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.