Göztepe sabır, taraftar transfer istedi

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyet üzüntüsünü yaşayan Göztepe'de camia taraftardan sabır isterken, futbolseverler ise transfer yapılmasını talep etti.

Geride kalan 3 haftada 4 puan toplayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Turgay Altay, Bandırma'da kaybetmeyi hak edecek bir oyun ortaya koymadıklarını söyledi. Takımın mücadelesinden memnun kaldığını anlatan Altay, "Bu tip deplasman maçlarında sert oyun alışkanlığı olan takımlara karşı gelen fırsatları değerlendirmek zorundayız. Hem kadro derinliği hem de genç bir kadro olması açısından zaman zaman dalgalanmalar yaşanabiliyor. Biz sabır istiyoruz" dedi.

Futbolda transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.