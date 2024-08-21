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Göztepe, Rui Patrcio transferinden vazgeçti ve Mateusz Lis'e yöneldi

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Göztepe, eski kalecisi Mateusz Lis'i tekrar kadrosuna katmak için harekete geçti. Lis'in Göztepe formasını tekrar giyeceği kesinleşti.

Rui Patrcio transferinden vazgeçen Göztepe, tekrar eski kalecisi Mateusz Lis'e yöneldi. Lis'in tekrar Göztepe formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında 2 beraberlik alan Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Kaleci takviyesi için Rui Patrcio ile masaya oturan Göztepe, Arda Özçimen'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağının belli olmasından sonra Portekizli file bekçi ile olan transfer pazarlıklarını sona erdirdi. Bu transferin gerçekleşmesinin zaman alacağını düşünen sarı-kırmızılılar, vakit kaybetmemek için geçtiğimiz sene takıma büyük bir katkı veren eski kalecisi Mateusz Lis'e yöneldi. Southampton'la birlikte Göztepe'yi yöneten Sport Republic şirketinin de 27 yaşındaki kalecinin İzmir ekibine gitmesine onay verdiği ifade edildi. Taraflar arasında anlaşmaların ve belgelerin tamamlanmasından sonra Mateusz Lis'in Türkiye'ye hareket edeceği öğrenildi. Polonyalı kalecinin hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçında forma giymesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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