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Göztepe, Romulo ile Yükselişini Sürdürüyor

Göztepe, Romulo ile Yükselişini Sürdürüyor
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Süper Lig'de Konyaspor'u 2-0 yenerek 5. galibiyetini alan Göztepe, golcü Romulo'nun katkısıyla 18 puanla altıncı sırada yer aldı. Taraftarının yoğun ilgisini çeken Göztepe, ayrıca duygusal bir olaya da ev sahipliği yaptı.

SÜPER Lig'de Konyaspor'u da uzatma dakikalarında 2-0 yenerek evinde art arda aldığı 5 galibiyetle milli araya 18 puanla altıncı sırada giren Göztepe, Brezilyalı golcüsü Romulo'nun skora katkı verdiği maçları kaybetmiyor. Geçen sezon devre arasında gelip 1'inci Lig'de 5 gol atan Romulo'nun ağları sarstığı tüm maçları kazanan Göz-Göz, bu sezon da yıldız futbolcusunun gol attığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı.

Attığı 5 golle takımın en skorer ismi olan Romulo, bu sezon 2-2 biten Fenerbahçe, 2-0 kazanılan Bodrum FK, 3-2 kazanılan Sivasspor ve Konyaspor maçlarının yanı sıra deplasmanda 3-1'den 4-3 kaybedilen Samsunspor karşılaşmasında gol buldu. Romulo iki haftalık sakatlığının ardından Konya önünde sahalara penaltı golüyle döndü. Henüz 22 yaşındaki olan futbolcu şimdiden transferde birçok kulübün dikkatini çekti.

TARAFTARDA İLK ÜÇTE

Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçlarını tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynayan Göztepe, Süper Lig'de taraftar sayısında ilk 3'e girdi. Ligde geçen hafta Rams Park'ta oynanan Galatasaray-Samsunspor maçını 49 bin 940, Ülker Stadyumu'ndaki Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasını 34 bin 668, Göztepe-Konyaspor maçını da 16 bin 923 kişi statta izledi. Bu maçların ardından en çok taraftarın izlediği karşılaşma 7 bin 618 kişiyle Çaykur Rizespor-Trabzonspor derbisi olabildi.

GÖBEK BAĞINI STADA GÖMDÜ

Göztepe'nin takım kaptanı İsmail Köybaşı, takımının Konyaspor maçında yaşanan duygusal bir anla gündeme geldi. Maçta Göztepeli yedek oyuncular saha kenarında ısınırken bir Göztepe taraftarı, yeni doğmuş bebeğinin göbek bağını stadyuma gömmek istediğini belirterek futbolculardan yardım talep etti. Bu isteği geri çevirmeyen İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını Gürsel Aksel Stadyumu'nun saha zemininin kenarına gömdü. Olay, sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi. Göztepeli taraftar bu anları, "Oğlumun göbek bağını stada gömdük, bakalım belki 18 sene sonra bu statta oynar" sözleriyle paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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