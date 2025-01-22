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Göztepe, Romulo ile 2028'e Kadar İmzaladı

Göztepe, Romulo ile 2028'e Kadar İmzaladı
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Göztepe, Brezilyalı futbolcu Romulo'nun satın alma opsiyonunu kullanarak 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. 10 gol ve 5 asistle dikkat çeken oyuncu, kiralık olarak takıma katılmıştı.

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Romulo'nun satın alma opsiyonunu kullanarak ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Göztepe, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren ve şu ana kadar tüm kulvarlarda 10 gol, 5 asistle oynayan Brezilyalı futbolcu Romulo'nun satın alma opsiyonunu kullandı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Romulo Cardoso 2028 yılına dek Göztepe'mizde. Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır" denildi.

22 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Atletico Paranaense'den kiralık olarak Göztepe'ye katılmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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