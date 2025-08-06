Göztepe, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman, ısınma hareketleri ve çeşitli top çalışmaları ile devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanını dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla tamamladı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Spor
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