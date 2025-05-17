Göztepe, Rizespor Deplasmanında Avrupa Kupaları İçin Mücadele Edecek

Göztepe, Rizespor Deplasmanında Avrupa Kupaları İçin Mücadele Edecek
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Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir maça çıkacak olan Göztepe, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov, kazanarak iddialarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde küme düşen Hatayspor ile 1-1 berabere kalıp Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük fırsatı kaçıran Göztepe, yarın 36'ncı hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanında mücadele edecek. Çaykur Didi Stadı'nda Oğuzhan Çakır yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Konuk sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Isaac Solet ile Doğan Erdoğan, sol kanat oyuncuları Djalma Silva ve İsmail Köybaşı, Rize'de forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Brezilyalı golcü Juan'ın ise durumu belirsiz. İyileşen Kuyru Matsuki ve Novatus Miroshi görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek. Avrupa kupalarına katılma yolunda matematiksel olarak şansı bulunan Göztepe, bu maç öncesi 47 puanla 7'nci durumda bulunurken, küme düşme ihtimali olan Çaykur Rizespor ise 40 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, zorlu bir deplasman maçı oynayacaklarını belirterek, "Kazanıp iddiamızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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