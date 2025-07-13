Göztepe, Rijeka'yı 1-0 Yenerek Kampı Başarıyla Tamamladı

Göztepe, Slovenya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Hırvatistan ekibi Rijeka'yı 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürmeye devam ediyor. Kampın ilk hazırlık maçında Bulgaristan ekibi 1948 Sofia'ya 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında ise bugün Hırvatistan temsilcisi Rijeka ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya Lis, Bokele, Godoi, Taha, Uğur Kaan, Arda, Rhadlney, Furkan Malak, Tijanic, Emersonn ve Sabra ilk 11'iyle sahaya çıkan İzmir ekibi, 28. dakikada Tijanic'in golüyle 1-0 öne geçti. Böylece mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmayınca Göztepe müsabakayı 1-0 kazanan taraf oldu.

Göztepe, Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında 16 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna ekibi Kvyrbas ile oynayacak. İzmir ekibinin yurt dışı kampı 20 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Öte yandan yaz transfer döneminde adı birçok takımla anılan Romulo ise Rijeka karşısında süre alamadı. - BRDO