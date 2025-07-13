Göztepe, Rijeka'yı 1-0 Mağlup Etti

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, ikinci özel maçını Hırvatistan ekibi Rijeka ile oynadı. Sarı-kırmızılılar müsabakayı 1-0 kazandı. Göz-Göz'e galibiyeti getiren golü 28'inci dakikada Tijanic kaydetti. Teknik direktör Stanimir Stoilov sahaya; Lis, Bokele, Godoi, Taha, Uğur Kaan, Arda, Rhadlney, Furkan Malak, Tijanic, Emersonn ve Sabra ilk 11 ile çıkarken, Avrupa'nın birçok takımının transfer listesinde yer alan Brezilyalı golcü Romulo ise süre almadı. Göztepe'de omzundan sakatlanan sağ bek Ogün Bayrak ise kamptan ayrılıp İzmir'e döndü. Başarılı bir operasyon geçiren Ogün'ün yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Göztepe'nin stoperi Taha Altıkardeş de sarı-kırmızılılarla sözleşme yeniledi. 3 artı 1 yıllık mukaveleye imza atan genç oyuncu Rijeka karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı. Göztepe Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında 16 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna ekibi Kvyrbas ile oynayacak. Göztepe'nin yurt dışı kampı 20 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor