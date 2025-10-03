Haberler

Göztepe, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanda şut çalışması ve taktiksel oyun gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek olan Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman ısınmayla başlayıp pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde şut çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.

Göztepe, 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
