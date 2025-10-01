Haberler

Göztepe, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak olan Göztepe, antrenmanlarını teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştiriyor. Takım, hazırlıklarında pas çalışmaları ve savunma-hücum varyasyonları üzerinde duruyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek olan Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman ısınmayla başlayıp pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonları gerçekleştirdi.

Göztepe, 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
500
