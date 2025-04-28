Göztepe, RAMS Başakşehir'i 4-1 Mağlup Ederek Galibiyet Serisini Kırdı

(İZMİR)- Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, evinde karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, evinde RAMS Başakşehir ile karşılaştı. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kadir Sağlam yönetti. İzmir ekibi, karşılaşmanın 24.dakikasında Furkan Bayır ile 1-0 öne geçerken 42'inci dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile bir kez daha Başakşehir ağlarını havalandırarak ilk yarıyı 2-0 galibiyetle kapattı.

Maçın ikinci yarısında ataklarını sürdüren Göztepe, 64.dakika da Ahmed Ildız, 86.dakika da Emersonn da Silva ile iki gol daha kazanırken Başakşehir'in tek golünü 75.dakika da Phillip Keny kaydetti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Göztepe karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Sarı Kırmızılı ekip aldığı bu galibiyet ile hem kendisinin 11 maçlık mağlubiyet serisine son verdi hem de rakibinin 4 haftadır sürdürdüğü galibiyet serisini bitirdi.